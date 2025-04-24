السعودية | فرع الغطاء النباتي بالقصيم يشارك في فعاليات أسبوع البيئة لعام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة القصيم في فعاليات أسبوع البيئة لعام 2025، تحت شعار “بيئتنا كنز”، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال مجموعة من المبادرات المتطورة التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي، وتعزيز ارتباط المجتمع بالغطاء النباتي المحلي.

وشملت مشاركة الفرع هذا العام تقنيات حديثة تضمنت الواقع المعزز (Augmented Reality) وجولات الواقع الافتراضي (Virtual Reality) بزاوية 360 درجة، وعُرضت هذه التجارب التقنية في الأركان التوعوية البيئية والملتقيات التي أُقيمت بهذه المناسبة؛ مما أتاح للزوار فرصة خوض تجربة تفاعلية حية لاستكشاف البيئة الطبيعية في المملكة بطريقة تحاكي الواقع، وتُبرز جمالها وتنوعها الحيوي.

وتضمنت الفعاليات أنشطة تعليمية وتوعوية للأطفال، من أبرزها ركن تلوين الزهور المحلية مثل زهرة الخزامى ونبات السدر، التي تهدف إلى غرس مفاهيم الحفاظ على البيئة في نفوس الأطفال بأسلوب ممتع وتفاعلي.

وأكد المدير العام للفرع علي الأسمري أن هذه المبادرات التقنية والتوعوية تجسد حرص الفرع على تقديم محتوى بيئي يواكب تطلعات الزوار، ويُسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية بأسلوب مبتكر ومؤثر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي متماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع البيئة وجودة الحياة في أولوياتها، وتسعى إلى بناء بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

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