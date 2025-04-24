شكرا لقرائتكم خبر عن مع صعود أسعار المعادن.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.8 بالمئة.وزاد مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا على نظرائه في القارة بارتفاعه 3.1 بالمئة.وصعد المؤشر الفرعي للمواد الأولية 3.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية مثل النحاس.وواصل المؤشر الفرعي لقطاع البنوك صعوده خلال الأسبوع الجاري ليغلق مرتفعًا 3.8 بالمئة.