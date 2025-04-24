الاقتصاد

مع صعود أسعار المعادن.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

0 نشر
واس - بروكسل 0 تبليغ

  • مع صعود أسعار المعادن.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع 1/3
  • مع صعود أسعار المعادن.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع 2/3
  • مع صعود أسعار المعادن.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مع صعود أسعار المعادن.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.8 بالمئة.
وزاد مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا على نظرائه في القارة بارتفاعه 3.1 بالمئة.
الأسهم الأوروبية - مشاع إبداعي
أسواق الأسهم الأوروبية (متداولة)

الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر الفرعي للمواد الأولية 3.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية مثل النحاس.
وواصل المؤشر الفرعي لقطاع البنوك صعوده خلال الأسبوع الجاري ليغلق مرتفعًا 3.8 بالمئة.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا