شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تصدر قرارها يوم 8 مايو المقبل

قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

البنك الأهلى يهزم مودرن 2-0 فى ذهاب دور الثمانية لكأس عاصمة مصر

فاز البنك الأهلى على مودرن سبورن بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس مصر في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة .

حرمان الزمالك من المشاركة فى البطولات المحلية والقارية بسبب مستحقات بوطيب

أصبح نادي الزمالك أمام ازمة كبيرة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقافه قيده بسبب عدم الالتزام.

الإسماعيلى وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي، ونظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

استمرار إيقاف قيد بيراميدز والإسماعيلى وانضمام الزمالك ودجلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استمرار إيقاف القيد الخاص بنادى بيراميدز والإسماعيلي.

رسميا.. فيفا يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك بجانب 6 أندية أخرى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك بالإضافة إلى نادي وادي دجلة، وفقا لأحدث قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد.

منافس مصر .. مدرب منتخب زامبيا للشباب: مجموعتنا متوازنة وحظوظ التأهل متساوية

قال بويد مولواندا المدير الفني لمنتخب زامبيا إن إسناد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تنظيم بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما لمصر خطوة إيجابية.