شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي: لم أتوقع رحيل زيزو عن الزمالك وتوديع الكونفدرالية "صدمة" والان مع تفاصيل الخبر

قال حمزة المثلوثى نجم الزمالك إنه لم يتوقع رحيل أحمد مصطفى "زيزو"، موضحاً أنه خسارة فنية كبيرة للفريق، مؤكداً في ذات الوقت أن النادى لا يقف على أي لاعب، وقادر على تعويض رحيله، لافتاً إلى أن الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية كان صادماً للجميع.

وأضاف المثلوثى خلال حواره لقناة "أون سبورت 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "عقدى ينتهى آخر الموسم مع الزمالك، ولم تجمعنى جلسة رسمية مع النادى ولكن حديث ودى وأتعامل مع النادى كأنه بيتى والمسئولون قدروني بطريقة محترمة وأشكرهم".

وتابع المثلوثي: "الإدارة دعمتنى لأقصى درجة، ومجلس الزمالك يتعرض لضغط كبير، وقادرون على تحدى الصعوبات، وإدارة الزمالك الحالية تبذل مجهودا خرافيا وتتحمل المسؤولية في ظروف غير طبيعية والله يكون في عونكم".

وواصل: "الزمالك ينافس على الألقاب رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها بالمقارنة مع الأهلى وبيراميدز، والنادى مستمر لأنه هناك جمهور كبير يلتف حوله ويدعمه وأتمنى الأمور تتحسن في الفترة القادمة".

واستطرد: "لم أتوقع رحيل أحمد مصطفى زيزو عن الزمالك، وأنا بحترم هذا اللاعب وكنت أتخيل أنه سيكون من أساطير القلعة البيضاء،وهذا من واقع تقدير الجماهير له وهو خسارة كبيرة لأنه من أصول النادى لكن في النهاية قراره يعود له وأتمنى له التوفيق لأنها كرة قدم في النهاية".

واختتم: "زيزو عنصر مهم في هجوم الزمالك خاصة عندما يكون في حالته الفنية،لكن نادى الزمالك قادر على أن يتخطى هذه الأزمة،والجفالي قادر على تعويض غيابه وهو لاعب مميز وصغيرالسن ويحتاج إلى الدخول في الأجواء لأنه ليس سهلاً أن تتحمل ضغوط الأندية الجماهيرية".