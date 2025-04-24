شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يقرر ترشيح خالد فتحى على منصب النائب فى انتخابات الاتحاد العربى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ترشيح رئيس الاتحاد المصري، خالد فتحي لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2025 بالقاهرة، ويحظى رئيس الاتحاد المصرى خالد فتحي بدعم كبير داخليا وخارجيا، وأيضاً قرر مجلس الإدارة خلال جلسته التى أقيمت اليوم الموافقة على ترشيح مصطفى المعملى، ليكون ضمن اللجنة الفنية المشرفة على بطولة كأس العرب لمنتخبات الرجال التى ستقام بالكويت خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو المقبل، وجاء ذلك بعد اعتذار الكابتن محمد الألفى عن حضور البطولة.

كما اعتمد مجلس الإدارة ترشيح محمد علاء السيد الشهير "لوكا"، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، وأيضاً وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المشروعات القومية "العمالقة" والموهبين لتصبح على النحو التالي: اختيار د. شريف طه رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: د. محمد مصطفى وحسن رمزى وأحمد حضر وهانى الطيب.