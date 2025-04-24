شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم تجديد عقد ربيعة وياسر بعد موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

اقترب النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم مدافعي الفريق الأحمر، بعد تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، على أن يتم حسم الملف عقب الانتهاء من مباراة صن داونز بعد غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت الفترة الماضية قد شدت نوعا من الشد والجذب في المفاوضات بين الطرفين، في ظل تقديم الأهلي عرض مالي معين ورغبة اللاعبين في الحصول على أعلى مقابل مادي باعتباره العقد الأخير في مسيرتهم مع القلعة الحمراء، قبل أن يتدخل المشرف على الكرة ويقرب وجهات النظر من خلال منح الثنائي عقد إعلاني يعوض الفرق بين المعروض من النادي والمطلوب من اللاعبين.

وينتهي عقد رامي ربيعة وياسر إبراهيم مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق لهم التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي، ويرغب الأهلي في بقائهما ولكن بشروط معينة.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب إفريقيا، واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب ختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى، حيث يحدد البرنامج البدني والتدريبات الخططية التي سيؤديها اللاعبين خلال الأيام التي تشبق موقعة الجمعة الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن التتويج بالنجمة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي على ملعب لوفتس فيرسفيلد، بنصف النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل جنوب إفريقيا، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق صفوف منافسيه وأسلوبه في تحضير الهجمة وحالته في الوضعية الدفاعية.