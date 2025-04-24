السعودية | الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 27 عملية لزراعة القوقعة للأطفال في جمهورية السنغال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 27 عمليةً لزراعة القوقعة السمعية للأطفال في جمهورية السنغال، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، وقُدمت خدمات تأهيل النطق والتخاطب لـ27 طفلًا، ونُظمت 4 جلسات تثقيفية لذوي الأطفال استفاد منها 54 فردًا، ضمن برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال في جمهورية السنغال، بمشاركة 20 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط