السعودية | المديرية العامة للسجون توقع مذكرة تعاون لتعزيز الاعتماد المهني والتدريب القانوني مع الهيئة السعودية للمحامين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت المديرية العامة للسجون مع الهيئة السعودية للمحامين مذكرة لتعزيز التعاون في مجال الاعتماد المهني والدراسات والبحوث، وذلك بحضور المدير العام للسجون اللواء ماجدبن بندر الدويش، والمشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني، بمقر المديرية في مدينة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الدعم المهني، وتبادل الدراسات والأبحاث ذات الصلة، وتقديم الدورات والبرامج التدريبية للمتخصصين القانونيين من منسوبي المديرية العامة للسجون.

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