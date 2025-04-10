شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ستيلينبوش: غياب زيزو أثر على الزمالك.. ونحن الأقل حظا للفوز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ستيف باركر، المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن غياب نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" كان عاملاً مؤثرًا في المباراة.

وقال باركر في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تواجدنا في القاهرة من أجل الفوز فقط، ونجحنا في تحقيق هدفنا بالتأهل إلى نصف النهائي، الزمالك فريق كبير وغياب زيزو، أفضل لاعبيهم، كان بالتأكيد في صالحنا".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي: "قبل المواجهة، قلت إن الزمالك فريق عريق وله تاريخ وخبرة واسعة في البطولات الأفريقية، وكنت أعلم أن مواجهته ستكون تحديًا صعبًا، لكننا رحبنا بهذا التحدي وتعاملنا معه باحترام كامل لهذا النادي الكبير".

وتابع باركر حديثه حول طموحات فريقه قائلاً: "سنحتفل اليوم بهذا الإنجاز التاريخي، لكن من الغد سنبدأ الاستعداد بكل تركيز لمواجهة سيمبا التنزاني في نصف النهائي، نحن الفريق الأقل حظًا لتحقيق البطولة، لكننا سنواصل القتال بكل ما لدينا للوصول إلى النهائي".

ويُعد تأهل ستيلينبوش لنصف نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه إنجازًا غير مسبوق، حيث يواصل الفريق الجنوب أفريقي مشواره بنجاح رغم قلة الخبرة القارية مقارنة بمنافسيه.