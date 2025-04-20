شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، بين فريقي بيراميدز والزمالك، يوم 20 مايو المقبل، على أن يتم تحديد الملعب الذي سيستضيف المواجهة المرتقبة في وقت لاحق.

ويخوض الفريقان المباراة النهائية بعد مسيرة مميزة في النسخة رقم 93 من أعرق البطولات المصرية، حيث أثبتا جدارتهما بالوصول إلى هذا الدور.

الزمالك، المتوج باللقب 28 مرة، بدأ مشواره بتخطي أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم فاز على مودرن سبورت (2-1)، قبل أن يتغلب على سموحة (4-2) في ربع النهائي، ويقصي سيراميكا كليوباترا (2-1) من نصف النهائي.

أما بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية، فقد افتتح مشواره بفوز كبير على المنصورة (3-0)، ثم تخطى المقاولون العرب (2-0)، قبل أن يتغلب على إنبي (2-1) والبنك الأهلي (4-0) في ربع ونصف النهائي على التوالي.

ويُذكر أن الفريقين التقيا من قبل في نهائي نسخة 2018-2019، والتي حسمها الزمالك لصالحه بثلاثية نظيفة. مباراة 20 مايو ستكون فرصة لبيراميدز للثأر، وللزمالك لتعزيز رقمه القياسي في التتويج بالبطولة.

واقترب استاد القاهرة الدولي من استضافة المواجهة المنتظرة بين بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو المقبل.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت بشكل رسمي موعد إقامة النهائي المرتقب، على أن يتم تحديد الملعب بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.