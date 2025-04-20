شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدرس رحيل بوجلبان بعد نهاية الموسم.. ومباريات الدورى فرصة أخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المصري البورسعيدي، عن وجود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي البورسعيدي، لرحيل المدرب التونسي أنيس بوجلبان عن تدريب الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بالنادي المصري، في تصريحات تليفزيونية: «بوجلبان فشل في التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية عقب الخروج أمام سيمبا، وأيضًا ودع بطولة كأس الرابطة، بالتالي لن ينافس الفريق على أي بطولات».

وأضاف: «هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لرحيل أنيس بوجلبان عقب نهاية الموسم الجاري، ولكن عليه أن يحقق نتائج إيجابية في مباريات الدوري العام، وحال تعثر الفريق في المواجهات المقبلة وفقد فرصة التأهل للبطولات الأفريقية الموسم المقبل، قد لا يستمر في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم».