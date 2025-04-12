عاجل.. بعد وفاة إبراهيم شيكا.. أطعمة تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

القاهرة - سمر حسين - صحة

توفى لاعب الزمالك السابق، إبراهيم شيكا، عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان القولون والمستقيم، خلال الأشهر الماضية، إذ عانى من تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة إصابته بالمرض الخبيث.

وظهر اللاعب الراحل، إبراهيم شيكا، خلال الفترات الماضية في بعض المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا في حالة صحية صعبة، فقد خلالها الكثير من وزنه، وأصبح غير قادر على الحركة أو حتى تناول الطعام.

وفاة إبراهيم شيكا بسرطان القولون

وتصدّر مرض سرطان القولون «المستقيم» الذي عانى منه اللاعب إبراهيم شيكا، محركات البحث، إذ بدأ الرواد في البحث عنه، خاصةً أنه من الأمراض الخطيرة التي تودي بحياة المصابين، إلا أنه يمكن الوقاية منه من خلال اتباع الأنظمة الغذائية الصحية.

وسرطان القولون والمستقيم هو نوع من السرطان يصيب القولون (الأمعاء الغليظة) أو المستقيم، ويُعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، إذ يتسبب في أعراض وخيمة قد تؤدي إلى الوفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ما علاقة التغذية السليمة والوزن الصحي بسرطان القولون؟

كان المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، والصندوق العالمي لأبحاث السرطان، أكد أن التغذية السليمة قادرة على الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأكلات قد تساهم في زيادة الإصابة.

وفي السياق ذاته، أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة جاما للطب الباطني أن اتباع نظام غذائي نباتي، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 45%، كما أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، عادًة ما يزيد مخاطر إصابتهم بسرطان القولون، خاصة الرجال، إذ تعمل ممارسة الرياضة على تقليل هذا الخطر بشكل كبير، حيث يُعتقد أن النشاط البدني يساعد في تعديل مستويات الهرمونات في الجسم ويعزز حركة الأمعاء.

بعد وفاة إبراهيم شيكا.. أطعمة تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

ووضع الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» جدول أطعمة تحارب سرطان القولون، جاءت على النحو التالي:

الفواكه والخضروات:

أطعمة النباتية تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، بالإضافة إلى أن الفواكه والخضروات تساعد على تقليل وقت بقاء الفضلات في القولون، مما يساهم في تحقيق نظام غذائي صحي بشكل عام.

الألياف:

تُعد الأطعمة الغنية بالألياف من العوامل المهمة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتعمل الألياف على تقليل الوقت الذي تبقى فيه الفضلات في القولون، وهو ما يحد من تأثير المواد التي قد تكون مسرطنة، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الخبز البني، الفاصوليا، المكسرات، الفواكه والخضروات.

الأسماك:

تناول الأسماك بشكل منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث تحتوي بعض أنواع الأسماك على دهون غير مشبعة تعمل كحاجز وقائي ضد السرطان.

الكالسيوم وفيتامين (د):

أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين (د) قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

فيتامين C:

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C التي تقلل من خطر سرطان القولون.

منتجات الألبان:

يعد تناول الحليب ومنتجات الألبان أحد العوامل التي قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك نظرًا لما تحتويه هذه المنتجات من الكالسيوم وفيتامين (د).

أكلات ترتبط بسرطان القولون والمستقيم

اللحوم الحمراء:

تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، خاصة اللحوم المعالجة مثل النقانق والسجق، يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، إذ تشير الدراسات إلى أن حوالي 20% من حالات سرطان القولون مرتبطة بتناول هذه الأنواع من اللحوم.

الدهون:

أظهرت بعض الدراسات أن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون عادًة ما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون. لذلك، يُنصح بتقليل كمية الدهون المستهلكة، وخاصة الدهون الحيوانية، ويعد زيت الزيتون والخضروات الزيتية مثل زيت عباد الشمس خيارات صحية أفضل من الدهون الحيوانية مثل الزبدة والسمن.

نصائح غذائية للوقاية من سرطان القولون:

الحد من استهلاك اللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون والنقانق.

تقليل تناول اللحوم الحمراء.

تقليل الدهون بشكل عام، وخاصة الدهون الحيوانية.

تناول المزيد من الأسماك.

زيادة تناول الألياف الموجودة في الحبوب والبقول.

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات، خصوصًا الخضروات الخضراء والورقية.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والزبادي.

الامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

علاقة الكشف المبكر بالوقاية من سرطان القولون

يعد الكشف المبكر من أهم الطرق للوقاية من سرطان القولون، إذ يساهم الفحص المنتظم في الكشف عن الأورام الحميدة أو الزوائد اللحمية التي قد تتحول إلى سرطان، وبالتالي يمكن إزالتها قبل أن تتطور، كما يساعد الفحص المبكر في تشخيص سرطان القولون في مراحل مبكرة، مما يزيد من فرص العلاج الناجح، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

متى يبدأ الكشف المبكر؟

يُنصح الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطورة معروفة أن يبدأوا الفحص في سن الخمسين، بينما يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض أو عوامل خطورة أخرى، مثل مرض التهاب الأمعاء، التحدث مع الطبيب بشأن بدء الفحص في سن أصغر أو على فترات متقاربة.