الامارات | طريقة جديدة للتنبؤ الذكي بالرياح قصيرة المدى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز باحثون صينيون من معهد هاربين للتكنولوجيا تقدماً مهماً في مجال التنبؤ الذكي بسرعة الرياح، إذ ابتكروا شبكة للتنبؤ بسرعة الرياح تدمج بيانات الأرصاد الجوية المتعددة التغيرات، لتحقيق تنبؤ ذكي عالي الدقة للرياح قصيرة المدى على ارتفاعات منخفضة، وفقاً لما ذكره المعهد.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «اتصالات الطبيعة».

ويمكن لهذه الإنجازات دعم تنمية طاقة الرياح الذكية، وضمان سلامة الرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة، وطرح الفريق البحثي برئاسة الأستاذ في المعهد، لين ليان لي، طريقة جديدة للتنبؤ بسرعة الرياح عبر شبكة تدمج بيانات الأرصاد الجوية المتعددة التغيرات لتحقيق تنبؤ دقيق بسرعة الرياح المتجهة.

ويمكن لهذه الطريقة الجديدة أن تصبح بفضل دقتها وكفاءتها، أداة فعالة للتنبؤ بسرعة الرياح المتجهة، ومساعدة مراكز طاقة الرياح على تخطيط العمليات قصيرة المدى وقصيرة المدى للغاية، وتوفير دعم قوي لتخطيط مسارات طائرات الارتفاعات المنخفضة.