شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-4-2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استبعاد علي معلول من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، والزمالك يجتمع الخميس المقبل لبحث أزمة زيزو، ومعاقبة إمام عاشور و يوريتيتش بعد أزمة مباراة الأهلى وبيراميدز.

استبعاد علي معلول من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي استبعاد التونسي علي معلول الظهير الأيسر من قائمة الفريق التي تطير بعد قليل لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز .

الزمالك يجتمع الخميس المقبل لبحث أزمة زيزو

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً يوم الخميس المقبل لمناقشة العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها أزمة أحمد مصطفى "زيزو"

معاقبة إمام عاشور و يوريتيتش بعد أزمة مباراة الأهلى وبيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

أحمد سالم : نطالب بالمصداقية في تناول أخبار الزمالك.. وسنتصدى للأكاذيب

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره أمس بإحدى القنوات الفضائية

6 أجانب ارتبطت أسماؤهم بخلافة كولر في الأهلي.. يورجن كلوب أبرزهم

ارتبطت أسماء 6 مدربين أجانب بخلافة المدرب السويسري في الفترة المقبلة، حال اتخاذ قرار الرحيل بشكل نهائي من مجلس إدارة الأهلي، وذلك في إطار خطة النادي للاستعداد لكأس العالم للأندية

الأهلي يصطحب وسام أبو علي لرحلة جنوب أفريقيا رغم شكوى الضامة

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي اصطحاب الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الفريق لرحلة جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز .

رسمياً.. إقامة منافسات الاسكواش في استوديوهات "يونيفرسال" بأولمبياد لوس أنجلوس

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للاسكواش، عن إقامة الملاعب الزجاجية ومنافسات الاسكواش بدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 في استوديوهات "يونيفرسال"

إنبى يُبلغ محمد حمدى بالعودة إلى الفريق وعدم تجديد إعارته للزمالك

أبلغ مسئولو نادى إنبى محمد حمدي طهير أيسر الفريق المعار إلى الزمالك بالعودة أخر الموسم الحالي

الزمالك يدرس إعارة الجزيرى فى الصيف للتعاقد مع بديل أجنبى

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسويق سيف الجزيرى لاعب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ، تحسبا للتعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم صفوف الأبيض.