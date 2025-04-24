تنسيق مشترك بين العون الإنساني بالشمالية والمنظمات ومحلية الدبة لمعالجة أوضاع النازحين

سجل مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري برفقة المنظمات الدولية أمس زيارة تفقدية لمحلية الدبة، في أعقاب التدفقات الكبيرة من مناطق المالحة وزمزم والجموعية، والنداء الإنساني الذي أطلقته المفوضية، بتنسيق جهود المنظمات العاملة في معالجة أوضاع النازحين الجدد.

والتأم بمقر محلية الدبة اجتماع مشترك بهذا الخصوص، ضم المدير التنفيذي للمحلية، واللجنة الأمنية، ومفوضية العون الإنساني بالولاية والمحلية، وعدد من المنظمات الوطنية والدولية لوضع الرؤية المتكاملة لإنفاذ النداء الإنساني لتقديم الدعم والإسناد للنازحين الجدد.

وأكد ممثل مفوضية العون الإنساني بالولاية، حافظ صلاح، خلال الاجتماع المشترك ان النازحين تم استيعابهم في معسكرات خاصة، بمنطقة قوشابي، مشيرا الى قدوم 350 أسرة من مناطق الجموعية بولاية الخرطوم إلى منطقة قوشابي، إضافة إلى 150 أسرة قادمة من منطقة المالحة وزمزم، تم تجميعهم في معسكر حوش مليط داخل سوق الدبة.