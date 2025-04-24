- 1/2
- 2/2
سجل مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري برفقة المنظمات الدولية أمس زيارة تفقدية لمحلية الدبة، في أعقاب التدفقات الكبيرة من مناطق المالحة وزمزم والجموعية، والنداء الإنساني الذي أطلقته المفوضية، بتنسيق جهود المنظمات العاملة في معالجة أوضاع النازحين الجدد.
والتأم بمقر محلية الدبة اجتماع مشترك بهذا الخصوص، ضم المدير التنفيذي للمحلية، واللجنة الأمنية، ومفوضية العون الإنساني بالولاية والمحلية، وعدد من المنظمات الوطنية والدولية لوضع الرؤية المتكاملة لإنفاذ النداء الإنساني لتقديم الدعم والإسناد للنازحين الجدد.
وأكد ممثل مفوضية العون الإنساني بالولاية، حافظ صلاح، خلال الاجتماع المشترك ان النازحين تم استيعابهم في معسكرات خاصة، بمنطقة قوشابي، مشيرا الى قدوم 350 أسرة من مناطق الجموعية بولاية الخرطوم إلى منطقة قوشابي، إضافة إلى 150 أسرة قادمة من منطقة المالحة وزمزم، تم تجميعهم في معسكر حوش مليط داخل سوق الدبة.
وأضاف ان الوفد المشترك عكف على وضع مصفوفة حلول طارئة بالتنسيق مع سلطات محلية الدبة لتحديد الاحتياجات العاجلة للنازحين الى الدبة مؤخرا، والدخول مباشرة لمرحلة التدخل الإنساني لمعالجة أوضاع النازحين، والتحسب لأي طارئ في هذا الإطار.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق مشترك بين العون الإنساني بالشمالية والمنظمات ومحلية الدبة لمعالجة أوضاع النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.