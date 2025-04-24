انت الان تتابع خبر لجنة نيابية: الشرع رئيسا معترف به ولقاءه بالسوداني دبلوماسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشمري في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "السوداني عضو بائتلاف إدارة الدولة والذي من المفترض ان يكون هناك رأياً موحداً تجاه الرئيس السوري احمد الشرع ولا نعتقد انه ذهب للقاء به في الدوحة من تلقاء نفسه".

ولفتت الى ان "الشرع أصبح رئيساً معترف به من قبل أمريكا وأوروبا والخليج والتقى بهم وهو صديق لهم الان والعراق اخر من ذهب الى لقاءه والامر دبلوماسي إقليمي وطبيعي جداً".

وأشارت الى ان "اغلب المعارضين للقاء السوداني بالشرع يتحججون بأنه كان ارهابياً".

وبينت، أنه "لم يعد هناك وقتاً كافياً للتغيير بقانون الانتخابات، والمفوضية أعطت 10 أشهر للحكومة لتغييره والان إذا تم التعديل عليه ستكون هناك فوضى".