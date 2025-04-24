تكنولوجيا: اقبال متزايد على طلبات Nintendo Switch 2 وتوقعات بتجاوز PS4 وPS5 بمبيعات قياسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد Nintendo Switch 2 طلبًا قويًا على الحجوزات المسبقة، مما دفع محللين إلى توقع إطلاق أكبر من PS4 وPS5. وفقًا لتقرير Bloomberg، يُتوقع أن يتفوق الجهاز المحمول في مبيعاته خلال الأسبوعين الأولين مقارنة بمنافسيه، رغم التحديات المتعلقة بتوفير المخزون.

أظهرت الأرقام اليابانية الطلب الكبير، حيث سجلت Nintendo 2.2 مليون طلب عبر اليانصيب للحجز من متجر Nintendo الياباني. ويقدّر تقرير Bloomberg المحدث أن Switch 2 قد يحقق أكبر إطلاق لجهاز ألعاب على الإطلاق بناءً على هذه الحجوزات.

بدأت الحجوزات المسبقة في الولايات المتحدة يوم 24 أبريل، لكن بعض المشترين ما زالوا محبطين رغم توقعات بتوفر مخزون كافٍ. ومع غياب أرقام دقيقة من أمريكا الشمالية، يبدو Switch 2 في طريقه لتحطيم الأرقام القياسية. تشير Pelham Smithers Associates إلى أن اليابان تمثل ثلث الطلب العالمي تقريبًا، مما يعني أن Nintendo قد تجمع ما يصل إلى 6.6 مليون حجز مسبق قبل إطلاق الجهاز في 5 يونيو.

باعت PS5 ما بين 2.1 و2.5 مليون وحدة خلال أسبوعين، بينما سجلت PS4 مبيعات 2.1 مليون وحدة في نفس الفترة. يمكن لـ Switch 2 أن يتجاوز الاثنين بسهولة إذا تمكنت Nintendo من تلبية الطلب. لكن رئيس Nintendo، Shuntaro Furukawa، أشار إلى نقص في المخزون باليابان.

لمواجهة المضاربين، عملت Nintendo على بناء مخزون ضخم، حيث يُعتقد أنها شحنت أكثر من مليون وحدة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير. تواصل الشركة زيادة الإنتاج، لكن التعرفات الصينية عطلت فرص الحجز. وبعد تأخير، قررت Nintendo عدم رفع سعر Switch 2، لكنها زادت تكلفة الملحقات.

أضاف Takashi Mochizuki من Bloomberg عبر وسائل التواصل أن Switch 2 قد يبيع 20 مليون وحدة في عامه الأول، متجاوزًا الرقم القياسي للـ Switch الأصلي البالغ 15.1 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى من بعض التوقعات السابقة.

المصدر: