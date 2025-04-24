تكنولوجيا: Samsung تخطط لإطلاق عالمي لـ Galaxy S25 Edge في 13 مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Samsung لعقد فعالية Galaxy Unpacked في 13 مايو بكوريا الجنوبية للكشف عن هاتف Galaxy S25 Edge، الذي سيُطرح أولاً في كوريا الجنوبية والصين ابتداءً من 23 مايو.

سبق أن أشارت تسريبات إلى أن Galaxy S25 Edge سيُكشف عنه في 13 مايو، وتؤكد تسريبات جديدة هذا التاريخ مع تفاصيل إضافية حول جدول الإطلاق. وفقًا لتقرير من صحيفة Fnnews الكورية، نقلاً عن مصدر صناعي، سيُطلق الهاتف فائق النحافة أولاً في الصين وكوريا الجنوبية، على أن تصل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بعد أسبوع. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات تُرجمت آليًا من الكورية إلى الإنجليزية.

شارك المسرب @Jukanlosreve عبر X تفاصيل من Fnnews، مشيرًا إلى أن فعالية Galaxy Unpacked في 13 مايو ستشهد الكشف عن Galaxy S25 Edge، مع بدء الطلبات المسبقة من 14 مايو إلى 20 مايو، والإطلاق في كوريا الجنوبية والصين في 23 مايو، ثم الولايات المتحدة والأسواق العالمية في 30 مايو.

يهدف Samsung من خلال هذا الإطلاق إلى السيطرة على سوق الهواتف فائقة النحافة، متفوقًا على Apple التي تُخطط لإطلاق iPhone 17 Air النحيف في سبتمبر.

من حيث التسعير، يُتوقع أن يتراوح سعر Galaxy S25 Edge بين Galaxy S25 Plus وGalaxy S25 Ultra. وفقًا للتقرير، يبلغ سعر طراز 256 جيجابايت 1.5 مليون وون كوري (حوالي 1,047 دولارًا)، بينما يصل طراز 512 جيجابايت إلى 1.63 مليون وون (حوالي 1,137 دولارًا)، ولن يكون هناك طراز 1 تيرابايت. تسريبات سابقة عن الأسعار الأوروبية أشارت إلى أن طراز 256 جيجابايت سيكلف بين 1,200 و1,300 يورو (حوالي 1,364 إلى 1,477 دولارًا)، وطراز 512 جيجابايت بين 1,300 و1,400 يورو (حوالي 1,477 إلى 1,591 دولارًا). بما أن الأسعار الأوروبية عادةً أعلى، فإن الأسعار الكورية تبدو معقولة.

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