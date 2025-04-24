موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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يكثف فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراته أمام صن داونز بعد غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى نهائي البطولة القارية.

وتعادل الأهلي سلبيا في مباراة الذهاب ويحتاج للفوز بأي نتيجة لضمان الصعود إلى المباراة النهائية، حيث يعكف مارسيل كولر المدير الفني على وضع برنامج تجهيز الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب أفريقيا، واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب ختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى، حيث يحدد البرنامج البدني والتدريبات الخططية التي سيؤديها اللاعبون خلال الأيام التي تسبق موقعة الجمعة الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بحثا عن التتويج بالنجمة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي على ملعب لوفتس فيرسفيلد، بنصف النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل جنوب أفريقيا، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق صفوف منافسيه وأسلوبه في تحضير الهجمة وحالته في الوضعية الدفاعية.