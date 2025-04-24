شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول من 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 9.030 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107,507,035.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.084 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.04%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-10-02 الموافق 2025-03-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-02 الموافق 2025-04-30.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 9.030 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107,507,035.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.084 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.04%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-10-02 الموافق 2025-03-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-02 الموافق 2025-04-30.