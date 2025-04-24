الاقتصاد

توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول من 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة 9.030 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107,507,035.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.084 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.04%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-10-02 الموافق 2025-03-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-02 الموافق 2025-04-30.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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