دراسة تؤكد أن ممارسة الرياضة يومين اسبوعياً تقي من الوفاة المبكرة

تشير دراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية في يوم أو يومين أسبوعيًا كافية للحد من خطر الوفاة المبكرة.قال العلماء إن الأشخاص الذين مارسوا التمارين الرياضية يوم أو يومين في الاسبوع أقل عرضة للوفاة لأسباب مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، مقارنةً بمن لم يمارسوا الرياضة، وفقا لـdailymail.

وكانت الفوائد مماثلة بشكل ملحوظ للذين وزعوا نشاطهم البدني على فترات أقصر على مدار الأسبوع.

قال العلماء إن نتائجهم تظهر أن أنظمة التمارين الرياضية لا تثؤثر طالما أن الأشخاص يمارسون 150 دقيقة او ما يعادل (ساعتين ونصف) من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيا.

وفحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، بيانات أكثر من 93,000 شخص من المملكة المتحدة يرتدون أجهزة تتبع على غرار FitBit على معصمهم.

وقال الدكتور تشي هاو لي، الذي قاد الدراسة في جامعة ساوثرن الطبية في قوانجتشو، الصين: "لستَ بحاجة إلى ممارسة الرياضة يوميا للحفاظ على صحتك، طالما أنك تمارس 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيا - سواء مدمجة في يوم أو يومين أو موزعة - يمكنك تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان أو أسباب أخرى بشكل كبير.

قد يهمك أيضــــــــــــــا