تكنولوجيا: Vivo Watch 5 تنطلق بـ 22 يوم بطارية ودعم iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Vivo عن ساعتها الذكية الجديدة Vivo Watch 5، التي تتميز بعمر بطارية يصل إلى 22 يومًا رغم وزنها الخفيف الذي لا يتجاوز 35 جرامًا. تأتي الساعة بشاشة فائقة السطوع، مع قدرة على رصد مشكلات ضغط الدم المحتملة.

تُعد Vivo Watch 5 أحدث ساعات Vivo الذكية، وتتشابه في تصميمها مع Pixel Watch 3 وفقًا للصور الترويجية. تقدم الساعة تحسينات ملحوظة مقارنة بـ Vivo Watch 3، على الرغم من أنها أخف بنسبة تزيد عن 10%.

من أبرز الميزات، تتمتع Vivo Watch 5 بعمر بطارية يصل إلى 22 يومًا، أي 6 أيام أطول من سابقتها. كما تعتمد Vivo بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتوفير نظام مراقبة صحية شامل ومدرب رياضي مخصص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للساعة تحذير المستخدم من اضطرابات نبضات القلب (AFib) ومشكلات ضغط الدم المحتملة.

تدعم Vivo Watch 5 التوافق مع نظام iOS، وهي ميزة تميزها عن العديد من المنافسين. تتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة بإضاءة قصوى تصل إلى 1,500 شمعة، وهي قيمة لم تُعلن Vivo عن مثيل لها في Watch 3. للأسف، لم تؤكد Vivo بعد ما إذا كانت الساعة ستُطرح عالميًا، حيث تظل حصرية للسوق الصينية حاليًا، بسعر يبدأ من 799 يوان صيني (حوالي 110 دولارات) ويصل إلى 999 يوان (حوالي 137 دولارًا) للنسخة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

المصدر: