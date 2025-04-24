تكريم لبلبة بجائزة إنجاز العمر في "مهرجان أسوان لأفلام المرأة"

أعلنت إدارة "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة" عن تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 الى 7 أيار (مايو) المقبل، وذلك بمنحها جائزة "إيزيس للإنجاز" تقديراً لمشوارها السينمائي الطويل.

وأكدت إدارة المهرجان أن مشوار الفنانة لبلبة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضّية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، خلال مسيرة فنية ضمت 94 فيلماً، تعاونت فيها مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي.

وتقاسمت لبلبة البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، وبلغت قمة التوهّج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و"الآخر" و"إسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن ومرقص"، كما حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"احترس من الخط".

وأشارت إدارة "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة"، الى أن لبلبة الطفلة الشقية التي قدّمت للسينما ستة أفلام قد نجحت بعدما أصبحت نجمة كبيرة بأن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتان عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، الأولى من "بينالي السينما العربية" من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من "مهرجان كيب تاون" في جنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "جنة الشياطين"، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجاناً سينمائياً دولياً و11 مهرجاناً عربياً.

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