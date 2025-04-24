شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 24-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24-4-205 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها فوز سيراميكا علي بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

سيراميكا يفوز علي بتروجت 4-1 في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ستاد القاهرة يكشف بوابات دخول الجماهير لمباراة الأهلي وصن داونز

عُقد ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

مدربو منتخبات كأس أفريقيا للشباب يُشيدون بقرار كاف منح التنظيم لمصر

أعرب المديرون الفنيون للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاماً والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 27 أبريل الحالي وحتى 18 مايو المقبل.

منتخب المغرب يصل القاهرة للمشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة

وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم (الخميس) بعثة المنتخب المغربي للشباب من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو.

الشناوي: علينا الحذر الشديد أمام أورلاندو ولدينا طموح كبير وعلينا مسئولية

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه من الضروري اللعب بحذر شديد في مواجهة أورلاندو في مباراة الغد باستاد الدفاع الجوي، وعدم الاندفاع بقوة في ظل الرغبة في تحقيق الفوز.

يورتشيتش مدرب بيراميدز: نحترم قوة أورلاندو خارج ملعبه ولكننا نعيش فترة رائعة

يسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

فيديو لآخر مران للأهلى قبل مباراة العودة أمام صن داونز

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم ،الخميس، في ختام استعدادات المارد الأحمر لمباراة صن داونز.

اتحاد الكرة يستطلع رأي الزمالك وبيراميدز حول تحمّل تكاليف طاقم تحكيم نهائي الكأس

اتحاد الكرة يستطلع رغبة ناديي الزمالك وبيراميدز، في تحمل تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو المقبل.

تدريبات بدنية خاصة لأحمد حمدي ومحمود جهاد في مران الزمالك

خاض أحمد حمدي ومحمود جهاد ثنائي فريق الزمالك تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع عبد الله السعيد بعد إيقاف القيد

يكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده مع الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم، وذلك بعد إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق.

حقيقة انتقال أفشة للزمالك في الصيف

ارتبط اسم محمد مجدى أفشة لاعب فريق الأهلى، بالانضمام إلى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، وأن الزمالك يرغب في تدعيم صفوفه بـ "أفشة" للرد على انتقال زيزو للأهلى.