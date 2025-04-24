"سيارة نهاية العالم"..إليكم أكثر سيارة جنونية يمتلكها دريك وسعرها خيالي

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ميرنا وليد - بيروت - يمتلك النجم العالمي دريك شاحنة "Apocalypse Super Truck" بقيمة 200,000 دولار أمريكي، وتحديدًا، شاحنة "رام تي آر إكس" التي أُعيد إنتاجها كعملاق مدرع حول محرك "هيلكات" V8 فائق الشحن سعة 6.
2 لتر.
تتحرك هذه الشاحنة القوية بإطارات قياس 40 بوصة، وأبواب مُثبتة بمسامير، وخمسة أوضاع قيادة مخصصة للطرق الوعرة (رياضي، دراج ريس، باجا، روك، وماد)، بينما يعزز ضبط اختياري قوة الشاحنة إلى ما يقارب 870 حصانًا.
صممت شركة "أبوكاليبس مانوفاكتشرينغ" الشاحنة خصيصًا لدريك، وسبق لها أن بنت سيارة "وورلورد" ذات الست عجلات الخاصة بشاكيل أونيل، مما جعل الحصرية جزءًا من رقم تعريف المركبة (VIN).
يتيح وضع الشاحنة في مزرعته الجديدة في تكساس، التي تبلغ مساحتها 313 فدانًا، لدريك فرصة اللحاق بنخبة من عشاق سيارات "سايبرترك" وغيرها من السيارات الفارهة قبل مشهد النهاية.
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