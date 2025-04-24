شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي.. استمرار ارتفاع الأسهم الأمريكية لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة روسيا.. أداء متباين في بورصة موسكو وانخفاض سعر صرف الروبل مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع

الأسهم الأمريكية

توقعات المحللين

التوقعات الاقتصادية

الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها في مستهل تعاملات الخميس، لليوم الثالث على التوالي، بفضل النتائج ربع السنوية للشركات الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات، في الوقت الذي قال فيه رؤساء هذه الشركات إنهم غير متأكدين من إمكانية استمرار هذه الأرباح في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية.وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا بنسبة 2% بعد يومين من الارتفاع على أمل تهدئة الرئيس الأمريكي ترامب للحرب التجارية ، والتراجع عن تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 486 نقطة أي بنسبة 2ر1%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر2%.وساهمت شركة سيرفس ناو التي تدير منصة ذكاء اصطناعي في دفع السوق نحو الارتفاع بعد أن حققت أرباحا أعلى من التوقعات فيس الربع الأول.وشهدت الشركة، التي تساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها العملاء على إدارة شؤون عملائهم، ارتفاعا في أسهمها بنسبة 5ر15% بعد أن قدمت أيضا نطاقا متوقعا لإيرادات الاشتراكات المنتظرة أعلى مما توقعه بعض المحللين.كما أعلنت شركة الطيران الأمريكية ساوث ويست أيرلاينز نتائج أقوى من توقعات المحللين للأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن سهمها كان يتأرجح بين الخسائر والمكاسب.وأصبحت أحدث شركة طيران أمريكية تقول إن التوقعات الاقتصادية تبدو غائمة للغاية لدرجة أنها تسحب بعض توقعاتها المالية لهذا العام.وقال الرئيس التنفيذي بوب جوردان إن الشركة "تتحكم فيما يمكننا التحكم فيه"، في حين خفضت حجم الرحلات الجوية التي ستقوم بها في النصف الثاني من العام.في الوقت نفسه سحبت شركة أمريكان أيرلاينز توقعاتها المالية للعام بأكمله، وقالت إنها تخطط لتقديم تحديث "عندما تصبح التوقعات الاقتصادية أكثر وضوحا". وارتفع سهمها بنسبة 7ر3% بعد أن حققت أرباحا ربع سنوية تفوق التوقعات.وتحدثت الشركات في جميع القطاعات عن مدى صعوبة تقديم التوقعات المالية للعام، كما تتوقع وول ستريت عادة، بسبب التغيرات المستمرة في سياسة الرسوم الجمركية للرئيس ترامب.وارتفعت الأسهم الأمريكية في اليومين الماضيين على أمل أن يخفف ترامب نهجه بشأن الرسوم الجمركية وانتقاده لمجلس الاحتياط الاتحادي، الذي هز الأسواق في وقت سابق.لكن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نفت يوم الخميس مشاركة الجانبين في مفاوضات نشطة بشأن الرسوم الجمركية، قائلة إن أي إشارة إلى إحراز تقدم في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة مثل "محاولة القبض على الريح".كما ارتفع سهم شركة ألعاب الأطفال هاسبرو بنسبة 6ر14% بعد إعلانها تحقيق أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.وارتفع سهم شركة تكساس إنسترومنتس للإلكترونيات بنسبة 6ر6% بعد تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، في حين تراجع سهم شركة السلع الاستهلاكية باركتور أند جامبل بنسبة 7ر3%، بعد أن جاءت إيراداتها ربع السنوية أقل من التوقعات.