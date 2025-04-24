شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرفض نقل مباراته مع إنبى ويتمسك بإقامتها على ملعب المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، تمسكه بإقامة مباراة الفريق الأول أمام نادي إنبي، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجاري، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا في جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويرفض النادي بشكل قاطع محاولات نقل المباراة إلى استاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

ويشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقاً ، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن.