السعودية | تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير عام حرس الحدود يشهد حفل تخريج 2375 خريجًا من منسوبي حرس الحدود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، اليوم، حفل تخريج (2375) خريجًا من منسوبي حرس الحدود، وذلك في أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.

وتضمّن الحفل، عرضًا عسكريًا يبرز المهام الأمنية لحرس الحدود في حماية حدود الوطن، وتنفيذ تمرين ميداني بعنوان “درع الحدود 2″، استعرض أساليب التصدي للتهديدات البرية والبحرية باستخدام أنظمة القيادة والسيطرة والتجهيزات الحديثة، وذلك لتعزيز جاهزية الوحدات ورفع مستوى التكامل الميداني.

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