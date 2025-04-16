مرتضى منصور..بــ بيان ناري" يهاجم إدارة الزمالك ويرفض الجلوس معهم: "طرد العصابة بداية الإنقاذ"

الشارقة - اميمة ياسر - في ظل تصاعد حدة الأزمات داخل نادي الزمالك، وتعدد المبادرات المطروحة لاحتواء الموقف، خرج المستشار مرتضى منصور ببيان رسمي حسم فيه موقفه من دعوة وجهها له الكابتن أيمن يونس، عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، لعقد جلسة صلح تضم عددًا من رموز القلعة البيضاء.

وكان أيمن يونس قد أطلق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة صريحة لرؤساء النادي السابقين وكل الأطراف المتصارعة، من أجل الجلوس على طاولة واحدة،

وترك الخلافات جانبًا، لإنقاذ الزمالك من أزمته الراهنة، وعبّر يونس لاحقًا عن دهشته من حجم التفاعل الإيجابي مع المبادرة، لكنه شدد على أن الأهم هو التنفيذ، لا الاكتفاء بالكلام.

وجاء بيان مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، كرد مباشر على تلك المبادرة، كاشفًا عن تلقيه اتصالات رسمية من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي،

وأخرى من الكابتن أيمن يونس، يعرض فيها الأخير استضافة لقاء يجمع مرتضى بعدد من رموز النادي إلى جانب الإدارة الحالية، لوضع حد للصراعات.

إلا أن منصور رفض هذا المقترح، مؤكدًا أنه لن يجلس مع من وصفهم بـ"المجموعة التي احتلت النادي بالتزوير والبلطجة"،

بحسب تعبيره، كما أعلن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده يوم 17 أبريل إلى الخميس التالي، الموافق 24 أبريل، لإعطاء فرصة لرموز النادي من أجل اتخاذ موقف موحد.



بيان مرتضى منصور

تواصل معي بالامس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واحتفظ لنفسي بتفاصيل المحادثة لأنها ليست للنشر، كما اتصل بي على مدار الـ48 ساعة الماضية الكابتن أيمن يونس ودعاني لاجتماع يجمعني بالعصـ ابة المحـ تلة النادي حاليًا بالتـ زوير والبلطـ جة، على أن يكون الاجتماع في منزله ويحضره بعض من رموز النادي لوضع حلول للأزمات العنيفة التي يمر بها نادينا وأشعلت غضب الملايين من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.

فأبلغته: جماهير الزمالك كلها بلا استثناء فوق رأسي، سواء من اتفق معي أو يكرهني لأسباب لا أعلمها، ولكنهم جميعًا باختلاف ميول قلوبهم أقدرهم وأحترمهم، وحاولت بقدر المستطاع ورغم العراقيل التي تم وضعها أمامي أن أسعدهم، أما أعضاء وعضوات الجمعية العمومية فلهم جميل في عنقي لن أنساه، فلقد اختاروني لأمثلهم منذ 1992 حتى المؤامرة الأخيرة ضد النادي وضدي بحبسي وعزلي بالمخالفة للقانون، لتحتل دلاديل عباس النادي ليدمروه ويخربوه على المستوى الرياضي والإنشائي والأخلاقي والمالي.

وبكل أدب رفضت أن أجلس مع هؤلاء المستأجرين لتخريب النادي، وبداية إنقاذ نادينا هو طرد هؤلاء الدلاديل ومعهم عباس، الرئيس الفعلي لنادي الزمالك، صاحب العشرية السوداء. وذكرته بأنني وأبنائي قررنا عدم تولي أي منصب في إدارة النادي، وطرد هؤلاء ليس الهدف منه عودتنا ولكن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإسعاد جماهيرنا وأعضاء جمعيتنا العمومية.

ولقد طلب مني مهلة وإرجاء المؤتمر الصحفي حتى يجتمع رموز النادي ويتخذوا القرار المناسب دون صدامات متوقعة.

واحترامًا لمبادرته وللجماهير الغفيرة المحبة للقلعة البيضاء ولأعضاء جمعيتنا العمومية الذين على مدار عام عانوا من البلطـ جة والتـ حرش وغياب الخدمات داخل النادي، منحت لرموز النادي المحترمين فرصة إلى الخميس القادم بإذن الله الموافق 24 أبريل، لعل هؤلاء الفشلة يجري الدم في عروقهم ويتقدمون باستقالاتهم لتزول أسوأ فترة في تاريخ النادي.

لذلك.. تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مزمع عقده يوم الخميس 17 أبريل إلى الخميس القادم 24 أبريل الساعة 7 مساءً بإذن الله في مكتبي الكائن 41 شارع أحمد عرابي، المهندسين.

كل التوفيق لنادينا، واحد من أعظم أندية العالم، وكل الاحترام لجماهيرنا، أوفى جماهير في العالم، ولأعضاء وعضوات جمعيتنا العمومية، أخلص أعضاء في العالم.