علمت "النشرة" أن مرجعية روحية كبيرة تتابع استحقاقا انتخابيا قريبا في إحدى روابط طائفتها، تحقق في معلومات عن محاولة فرض ثلاثة مرشحين من ذوي الاتجاه الذي يتناقض والخط التاريخي الذي تمثله المرجعية لجهة وحدة لبنان وآليات العيش المشترك بين مكوناته.
ولم تخف المرجعية المعنية قلقها وانزعاجها حيال ما يتداول في هذا الشأن، مؤكدة تمسكها بدولة لبنان الكبير ونموذج العيش الواحد ايا تكن التضحيات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مرجعية روحية منزعجة من محاولة فرض مرشحين متناقضين مع خطها التاريخي بإنتخابات إحدى روابط طائفتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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