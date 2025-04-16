تجمع العسكرييين المتقاعدين: تحرك مطلبي كبير مركزي الخميس في 24 نيسان بعد انقضاء المهلة الممنوحة الى الحكومة

اشار تجمع العسكرييين المتقاعدين الى انه بعد انقضاء المهلة الممنوحة الى الحكومة اللبنانية بتاريخ 15 نيسان 2025 والقاضية بإجاد حل سريع وحل مستقبلي لرواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد والناتجه عن خلل كبير بين فئات الموظفين. اجتمع بصورة استثنائيه ممثلون عن المجموعات المنضويه تحت مسمى تجمع العسكريين المتقاعدين، وقرروا اجراء تحرك مطلبي كبير مركزي نهار الخميس بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ بعد انقضاء الاعياد واعطيت التعليمات للجان التجمع للتحضير المفصل للتحرك المزمع اعلاه.
ودعا التجمع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء وعائلات العسكريين في الخدمه الفعليه مشاركة التجمع في التحرك الحاشد، لرفع الصوت ورفع الغبن اللاحق بهذه المجموعات .
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