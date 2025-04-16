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وزير الصناعة التقى سفيري ألمانيا وماليزياوبحث معهما سبل تعزيز التبادل التجاري

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  • وزير الصناعة التقى سفيري ألمانيا وماليزياوبحث معهما سبل تعزيز التبادل التجاري 2/4
  • وزير الصناعة التقى سفيري ألمانيا وماليزياوبحث معهما سبل تعزيز التبادل التجاري 3/4
  • وزير الصناعة التقى سفيري ألمانيا وماليزياوبحث معهما سبل تعزيز التبادل التجاري 4/4

التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد على رأس وفد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وألمانيا.

وفي سياق متصل، استقبل عيسى الخوري سفير ماليزيا في لبنان، أزري مآت يعقوب، وناقشا احتياجات السوق الماليزي والإمكانات المتاحة لتلبيتها عبر المنتجات اللبنانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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