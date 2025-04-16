وزير الصناعة التقى سفيري ألمانيا وماليزياوبحث معهما سبل تعزيز التبادل التجاري

التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد على رأس وفد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وألمانيا.

وفي سياق متصل، استقبل عيسى الخوري سفير ماليزيا في لبنان، أزري مآت يعقوب، وناقشا احتياجات السوق الماليزي والإمكانات المتاحة لتلبيتها عبر المنتجات اللبنانية.