وزير الدفاع التقى سفير أنتيغوا وبربودا في الكويت ووفداً من منظمة "DECAF"

أكد سفير أنتيغوا وبربودا في الكويت محمد الزعبي، خلال لقائه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، على "جهوزيته الكاملة للسعي لدى دولته لدعم لبنان في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن، إضافة إلى بذل الجهود اللازمة لمساندة لبنان انطلاقًا من موقعه الدبلوماسي كسفير لدى دولة الكويت".

وفي سياق منفصل، عرض منسى مع كل من النائب فيصل الصايغ، والوزير السابق جان لوي قرداحي، والقاضي محمد المصري يرافقه ريمون الحلو، آخر المستجدات في البلاد، وتم أيضًا البحث في الشؤون العامة والقضائية إضافةً الى الأوضاع الأمنية في البلاد.

كما استقبل منسى وفدًا من منظمة "DECAF" ضمّ ستيب ريكوفسكي وديانا فارتنيان، اللذين عرضا برنامج التعاون القائم الذي تُشرف عليه المنظمة، ويهدف إلى دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.

وقد تركز البحث بشكل أساسي على برنامج التعاون القائم مع الجيش اللبناني عبر مديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش اللبناني (CIMIC)، والذي يساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهامه المدنية والعسكرية في ظل التحديات الراهنة.