وزير الصناعة تفقد معهد البحوث الصناعية: لضرورة تطوير البنى التحتيّة للجودة

تفقّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري معهد البحوث الصناعية، حيث استُهلّت الزيارة بعقد اجتماع موسّع في قاعة المؤتمرات، اطّلع خلاله على الهيكلية التنظيمية للمعهد ومهام مديري الإدارات والمراكز التخصصية ورؤساء الأقسام.

وخلال الزيارة، عبّر الوزير عيسى الخوري عن اعتزازه بمستوى التقدّم في المعهد، مشيرًا إلى "أهمية تطوير البنى التحتية للجودة في لبنان وتطبيق المعايير الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية". كما أبدى "استعداده التام لدعم المعهد وتقديم المساعدة اللازمة"، سائلًا عن التحديات والعقبات التي تواجه العمل، بهدف المساهمة في معالجتها.

واختتم الوزير جولته بجولة ميدانية شملت عددًا من مختبرات المعهد، اطّلع خلالها على التجهيزات والتقنيات الحديثة ودورها في دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.