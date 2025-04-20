شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يشيد بأداء الأهلى أمام صن داونز ويعلق على قرارات كولر الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأحمر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال ياسين، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قدم مباراة مميزة أمام صن داونز، والمدير الفني السويسري مارسيل كولر أدار اللقاء باقتدار، خاصة بعد أن نجح في إغلاق مفاتيح لعب صن داونز، وعلى رأسهم المهاجم الخطير بيتر شالوليلي، من خلال تغيير طريقة اللعب إلى 5-3-2".

وأضاف: "في لقاء الإياب بالقاهرة، أتوقع أن يعود كولر لطريقة 4-2-3-1 من أجل تعزيز الجانب الهجومي، خصوصًا مع حاجة الفريق للفوز من أجل التأهل للنهائي".

ورغم إشادته بالتنظيم الدفاعي والتكتيك الذي اتبعه كولر، أشار ربيع ياسين إلى نقطة سلبية تمثلت في تأخر التبديلات، قائلًا: "كان من الأفضل الدفع بأشرف بن شرقي في وقت مبكر، لما يتمتع به من قدرات هجومية مميزة".

ويُنتظر أن يخوض الأهلي لقاء الإياب بالقاهرة وسط جماهيره، وسط آمال كبيرة في بلوغ النهائي القاري وتحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخه.