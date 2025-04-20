شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025 بالبنوك المصرية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري، 51.05 جنيه للشراء، 51.19 البيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

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