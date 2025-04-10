الامارات | حمدان بن محمد: من أبوظبي إلى نيودلهي ومن دبي إلى مومباي نبني جسوراً من الصداقة والتعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن ختام زيارته إلى جمهورية الهند، ومتقدما سموه بالشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وإلى حكومة وشعب الهند على حفاوة الاستقبال.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ختام زيارتي للهند، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وإلى حكومة وشعب الهند الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ... تجمعنا علاقات تاريخية راسخة تمتد لقرون، ونمضي اليوم بروح الشراكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وتابع سموه: "من أبوظبي إلى نيودلهي، ومن دبي إلى مومباي، نبني جسوراً من الصداقة والتعاون، يقودها طموح مشترك ورؤية لا تعرف المستحيل، لتكون نموذجاً يُحتذى في العلاقات الدولية الناجحة".