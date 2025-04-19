شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19-4-2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ300.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 400.75 ريال

عيار 22 سجل 367.25 ريال

عيار 21 سجل 350.75 ريال

عيار 18 سجل 300.50 ريال

عيار 14 سجل 233.75 ريال

عيار 12 سجل 200.25 ريال

الأونصة 12464.25 ريال

الجنيه الذهب 2805.25 ريال

الأونصة بالدولار 3328.31 دولار

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.