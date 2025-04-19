أبوظبي «الأكثر أماناً».. لوحة بشرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 5 آلاف شخص من طلبة المدارس وأولياء الأمور في تشكيل بشري عملاق لعبارة «أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم» ضمن فعالية مجتمعية نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، في مركز التوعية الأمنية التابع لإدارة الشرطة المجتمعية بمنطقة الشامخة، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع» 2025.

وأوضح، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن شرطة أبوظبي حصلت على شهادات رسمية من موسوعة Einstein World Records لتسجيل هذا الإنجاز النوعي، الذي يُضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في مجال الأمن والاستقرار المجتمعي.