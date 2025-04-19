شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الأمريكية" تعلن عزمها سحب ألف جندي من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الجنود الأمريكان في سوريا

الإنفاق العسكري الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستخفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا، من نحو ألفي جندي إلى أقل من ألف في الأشهر المقبلة.وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن وزير الدفاع أعطى توجهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة، دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك.وأضاف أن "هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة".كان أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن البنتاغون سيخفض من إنفاقه "غير الضروري" بمقدار 5,1 مليار دولار، ويشمل التقليص المنح المقدمة لجامعتين أمريكيتين مرموقتين.وقال هيغسيث في مقطع فيديو نشر على منصة إكس: "سنوقع في هذه الأثناء مذكرة تأمر بإنهاء عقود مع وزارة الدفاع بقيمة 5,1 مليار دولار".ويندرج هذا الإعلان ضمن برنامج فدرالي ضخم لخفض الميزانية تعهد به إيلون ماسك، بموافقة الرئيس دونالد ترامب، في إطار تفويضه لإدارة الكفاءة الحكومية.