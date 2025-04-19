شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: تسجيل 10 أصناف هجن جديدة من الذرة الشامية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مجدى عبدالمولى، رئيس قسم بحوث الذرة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية عن تسجيل 10 أصناف هجن جديدة من الذرة الشامية هذا العام بواسطة قسم بحوث الذرة الشامى، وتتضمن هذه الهجن الجديدة 4 هجن بيضاء فردية، و4 هجن صفراء فردية، وهجين فردي أحمر، وهجين سكرية، وهجين ذرة فشار.

أضاف رئيس قسم بحوث الذرة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هذه الأصناف قد تم اعتمادها وسيتم طرحها للمزارعين في الأسواق تدريجيًا بدءًا من العام القادم.

وأوضح أن جميع الهجن المتوفرة في مصر، سواء المنتجة من مركز البحوث الزراعية أو الشركات العاملة في إنتاج التقاوي، تجود تحت الظروف المصرية وفي جميع أنواع الأراضي داخل مصر، شريطة اتباع التوصيات الفنية الملائمة للزراعة، نافيًا وجود أي سياسة صنفية للتوزيع الجغرافي للذرة الشامية، و جميع الأصناف تجود في الوجهين البحري والقبلي على حد سواء.

وأوضح أن المحصول يحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث المساحة المزروعة بعد القمح والأرز، ولكنه يعتبر أكبر محصول تجاري على مستوى العالم بحجم تعاملات تجارية يصل إلى 300 مليار دولار.

أضاف أن الذرة الشامية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، منها صناعة أعلاف الدواجن بنسبة 70%، والماشية من 30-40%، وهى المصدر الرئيسي للطاقة في علائق الحيوان، بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الذرة في إنتاج أفخر أنواع الزيوت "زيت الذرة "، وصناعة الفركتوز والنشا، والعديد من الصناعات الطبية والتجميلية، وحتى في بعض الصناعات المتعلقة بالطيران وحفاضات الأطفال.

وأشار إلى أن الأهمية الاقتصادية للذرة الشامية ستزداد في السنوات القادمة نظرًا لتزايد الطلب عليه وكثرة استخداماته.