شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون توقف نشاط ميناء رأس عيسى جراء غارات واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، الجمعة، عن توقف نشاط ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربى اليمن جراء الغارات الأمريكية التى استهدفته مساء الخميس.

وقالت مؤسسة "موانئ البحر الأحمر اليمنية" التابعة للحوثيين في بيان صحفي إن" استهداف أمريكا لميناء رأس عيسى، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تطال موانئ البحر الأحمر منذ العام 2015.

وأفاد البيان بأن "القصف الأمريكي، تسبب في أضرار كبيرة بالميناء، وأدى إلى تعطيل نشاطه الحيوى، ما سينعكس سلبا على حركة الملاحة والإمدادات النفطية ويضاعف من معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الحصار المستمر منذ عشر سنوات".

وأضاف البيان أن" استهداف ميناء رأس عيسى، الذي يعد من الأعمدة الرئيسية لتأمين الوقود للشعب اليمني، يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم قصف الأعيان المدنية، وتؤكد حرمة استهداف المنشآت الخدمية، سيما المرتبطة بمعيشة المواطنين واحتياجاتهم".

ودعا البيان الأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت المدنية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".