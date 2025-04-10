رئاسة الوزراء الإسرائيلية: اتفقنا مع تركيا على مواصلة الحوار للحفاظ على الاستقرار الأمني في سوريا

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنه "وفداً برئاسة مستشار الأمن القومي التقى مسؤولين أتراك في أذربيجان أمس"، لافتةً الى أننا "اتفقنا مع تركيا على مواصلة الحوار للحفاظ على الاستقرار الأمني في سوريا".

وأمس، قال مصدر مطلع لشبكة "CNN"، إن "الولايات المتحدة قادرة على المساعدة في منع التصعيد بين إسرائيل وتركيا"، حيث ينفذ البلدان عمليات عسكرية في سوريا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي، الاثنين، أن الولايات المتحدة قادرة على استخدام علاقتها مع تركيا لتجنب الصراع "بطرق مختلفة".

وقال نتنياهو إنه "لا يستطيع أن يطلب من أحد أفضل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدة في إجراء مناقشات بين البلدين".

وفي العام الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الله "لمعاقبة" نتنياهو، وقال في تجمع انتخابي: "سندعو على الشخص الذي يُدعى نتنياهو إلى الله".

ومع ذلك، أثنى ترامب على أردوغان، وذلك أثناء يجلس بجوار الزعيم الإسرائيلي. وقال ترامب: "لديّ علاقات رائعة مع رجل اسمه أردوغان. إنه رجل قوي. إنه ذكي للغاية".

ثم قال ترامب بعد ذلك إنه يعتقد أنه قادر على المساعدة في حل أي مشاكل بين تركيا وإسرائيل.