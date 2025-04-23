الجيش الإسرائيلي: الإنذار في سديروت سببه تشخيص خاطئ

اعلن الجيش الإسرائيلي بان الإنذار في سديروت سببه تشخيص خاطئ.
وكان الجيش الإسرائيلي اعلن في وقت سابق عن دوي صفارات الإنذار في سديروت بغلاف غزة، والتفاصيل قيد الفحص.
كما اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات إنذار دوت في سديروت وإبيم بغلاف غزة.
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