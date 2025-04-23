موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يواصل فريق بيراميدز استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة أورلاندو بيراتس فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

تعادل بيراميدز مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي سلبيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

وتفوق الثنائي المصري، الأهلي وبيراميدز على صن داونز وأورلاندو في أغلب دقائق المباراة بشكل ملحوظ على الأراضي الجنوب أفريقية.

كما ألغى حكم المباراة هدفين لبيراميدز فى لقاء أورلاندو، كما حدث مع الأهلي في مواجهة صن داونز بداعي التسلل.

موعد مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس فى دوري ابطال افريقيا



يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الاياب بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس



يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طموحات بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

يشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدي.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.

ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

وقد نجح النادي مؤخرًا في تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.