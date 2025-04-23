تعرف على مشوار الزمالك وبيراميدز قبل نهائى كأس مصر

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كشف اتحاد الكرة شرط تعيين حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 20 مايو المقبل، وهو أن يتقدم أحد الناديين طلبا رسميا قبل المباراة بفترة كافية، بجانب تحمل تكلفة استقدام الطاقم والتي تقدر بـ50 ألف دولار، ويرفض اتحاد الكرة تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس، وفى حال عدم تقدم أحد الناديين بطلب استقدام حكام أجانب لهذه المباراة سيتم تعيين حكام مصريين.

أعلن اتحاد الكرة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر 2025، بعد تأهل الفريقين إلى النهائي المرتقب، الذي سيحدد بطل النسخة الحالية من البطولة الأقدم بالكرة المصرية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتم تحديد الملعب المستضيف للمباراة حتى الآن مع تحضير كافة الترتيبات الخاصة.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد أول بطولة كأس مصر في تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025 بين بيراميدز والزمالك 20 مايو المقبل.

صدام متجدد بين الزمالك وبيراميدز

ويأتي النهائي المنتظر ليعيد إلى الأذهان المواجهة الشهيرة بين الفريقين في نهائي نسخة 2018–2019، والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة، وهو ما يمنح المباراة طابعًا ثأريًا لبيراميدز الذي يحمل لقب النسخة الماضية ويطمح للاحتفاظ بالكأس.

مشوار الزمالك وبيراميدز قبل نهائى كأس مصر

بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي (2-1).



ويحمل "الفارس الأبيض" الرقم القياسي في التتويج بلقب الكأس برصيد 28 لقبًا، ويأمل في إضافة اللقب الـ29 إلى خزائنه.

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.