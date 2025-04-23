شكرا لقرائتكم خبر عن عمان وروسيا توقعان على اتفاقيات وبروتوكولات لتعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت سلطنة عمان وروسيا، الثلاثاء، على اتفاقية وبرتوكول و9 مذكرات تفاهم بقصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة "دولة" يقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المجالات مثلت في اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات وبروتوكول التعاون الاقتصادي والفني - مشروع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، ومذكرات تفاهم حول مسائل تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، وفي مجال النقل والعبور، وبين المركز الوطني للمعلومات الماليّة في سلطنة عُمان وخدمة المراقبة المالية الفيدرالية في روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبين وزارة الثروة الزراعية والسّمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان والوكالة الفدرالية لصيد الأسماك في روسيا الاتّحاديّة للتعاون في المجال السمكي.

كما شملت مجال الأخبار وتبادل المعلومات بين وزارة الإعلام ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية ووكالة سيغودنيا الدولية للإعلام، وبين الأكاديمية الدبلوماسية في سلطنة عُمان والأكاديميّة الدبلوماسيّة في روسيا الاتحادية، وفي مجال الإعلام بين وزارة الإعلام وقناة روسيا اليوم، وبين غُرفة تجارة وصناعة عُمان ومؤسّسة روسكونغرس الروسية، وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عُمان والأكاديميّة الرئاسيّة الروسيّة للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.

ووقع عن حكومة سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عُمان لدى روسيا الاتحادية، والعقيد عبد الرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، فيما وقع عن حكومة روسيا الاتحادية سرجي لافروف وزير الخارجية، ومكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية، ورومان فلاديميروفيتش ستاروفت وزير النقل، وعدد من المسؤولين الروس.