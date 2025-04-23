شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب ثباتا بعد انخفاض بقيمة 95 جنيهاً للجرام، وذلك في ظل هبوط سعر الأونصة في الأسواق العالمية إلى ما دون 3400 دولار بجلسة أمس، بعدما كانت قد لامست مستوى تاريخياً بلغ 3500 دولار خلال مستهل تعاملات أمس.

السوق المحلية شهدت تداولات محدودة وسط حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين، في ظل ترقب لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ما دفع كثيراً من المستهلكين والمستثمرين لتأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح اتجاهات السوق الدولية، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على معدلات الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم جاءت كالتالي:

عيار 24: 5605 جنيهات.

عيار 21: 4905 جنيهات.

عيار 18: 4204 جنيهات.

الجنيه الذهب: 39,240 جنيهاً.



وبحسب محللين في سوق المعادن الثمينة، فإن أسعار الذهب في مصر تعكس حركة الأسواق العالمية إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك الرسمية، ما ساهم في الحد من تقلبات الأسعار داخلياً.