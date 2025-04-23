الخارجية الاوكرانية تستدعي سفير الصين للتعبير عن قلقها البالغ إزاء مشاركة صينيين في أعمال عدائية ضدها

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت السفير الصيني للتعبير عن "قلقها البالغ" إزاء معلومات عن انخراط مقاتلين صينيين في الجيش الروسي وتقديم شركات صينية دعما لموسكو في صنع معدات عسكرية.

وذكرت الخارجية الأوكرانية أن "نائب وزير الخارجية يفهين بيريبيينيس شدّد على أنّ انخراط مواطنين صينيين في أعمال عدائية ضدّ أوكرانيا إلى جانب الدولة المعتدية، فضلا عن ضلوع شركات صينية في إنتاج معدات عسكرية في روسيا، يثيران قلقا بالغا ويناقضان روحية الشراكة بين أوكرانيا والصين".

وفي وقت سابق، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مواطنين صينيين يعملون في موقع لإنتاج طائرات مسيرة في روسيا، في أحدث سلسلة من الاتهامات التي وجهها الزعيم الأوكراني إلى بكين.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح زيلينسكي بأن الصين تزود روسيا بالأسلحة والبارود، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم علنا بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة لموسكو في حربها ضد اوكرانيا.

ونفت الصين هذه الاتهامات.