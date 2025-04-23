الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكيتين وإسقاط مسيرة

أوضح المتحدث العسكري باسم حركة انصار الله اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت عمليتينِ عسكريتينِ استهدفت من خلالِهما حاملتيِ الطائراتِ الأميركيتين "ترومان" و"فينسون" والقطعَ الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي وذلك بعددٍ من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وذكر سريع أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاطِ طائرة أميركية معادية نوع "أم كيو -9" أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ سواحلِ محافظةِ حجة، بصاروخٍ أرضِ جو محلي الصنع. وأشار إلى أن هذه الطائرة السابعة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمني خلالَ نيسان الجاري والـ 22 خلالَ معركةِ "الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس" إسناداً لغزة.

واعتبر أن تنفيذ العمليتين العسكريتين، يأتي في إطارِ التصدي للعدوانِ الأميركيِّ على اليمن، ونصرة وإسناداً للشعبِ الفلسطيني ومجاهديه.